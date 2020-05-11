خالد سليم يتعاقد مع "ديمة للأنتاج الفنى والتوزيع

تواصل مؤسسة ديمة للإنتاج الفني سلسلة نجاحها فى جميع أنحاء الوطن العربى، والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سعيًا لتأكيد التميز والخبرة كرائدة في مجال الإنتاج الموسيقى وتبني الأصوات الشابه أو التي لها تاريخها الفني.

وقامت شركة ديمة للإنتاج الفني، بتجديد الثقة وتوقيع عقدًا مع الفنانة أميمة طالب نجمة ستار أكاديمى، لطرح أجدد ألبوماتها،بعد أن حقتت نجاحا كبيرا معهم فى السنوات الماضية من خلال ألبوم"أختلف"، وألبوم"ويوة"، وحازت على

نسبة أستماع ومشاهدة تخطت المليون عبر القناة الرسمية.

كما أن"ديمة"للأنتاج الفنى قد اتفقت مؤخرا مع الفنان خالد سليم لطرح أجدد أغانيه، ولكن قد تم تأجيله نظرا للظروف المحيطة وأزمة فيروس كورونا"كوفيد-١٩"،على أن يتم مواصله العمل فور أنتهاء تلك الأزمة، والبدء في تركيب صوته علي الأغاني المتفق عليها بين الطرفين والتي أخذت وقتا كبيرا وجهدا مختلفا من الاختيارات

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والتنفيذ الموسيقي العالي المستوي.

يذكر أن مؤسسة"ديمة"الفنية للأنتاج الفنى والتوزيع أستحوذت على أنتاج ألبومات النجوم ،عباس ابراهيم البومات : اسمعوني ، ناديت ، حبيبي لفته ، الساعه ٢٥ ،انا غنيت ، البوم ابراهيم حكمي بعنوان"صدقني"،كارول سماحة بعنوان" انا حره"،انس خالد بعنوان"اموت"،سامر ابو طالب "مني لله"،خالد سليم "ما انساك ابد" ،قالت احبك،ابتسام اجرح، رد قلبي ،من الاخر وغيرهم الكثير من المع نجوم الغناء

كما تمكنت موخرا علي ان تبني اصوات عربيه سوف يكون لها شان كبير في تاريخ الاغنيه السعوديه والعربيه وتحت إشراف مباشر من الشاعر والملحن بندر بن فهد