شاهد.. أحمد مكي يستعيد ذكرياته بصورة قديمة له

نشر الفنان أحمد مكي صورة قديمة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق مكي على الصورة قائلا: "زمان"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن حبهم الكبير له ومتمنيين له دوام النجاح في حياته الفنية والشخصية. الجمهور مع المنشور معبرين عن حبهم الكبير له ومتمنيين له دوام النجاح في حياته الفنية والشخصية. يذكر أن آخر أنطة مكي الفنية كانت من خلال أغنيته "أغلى من الياقوت" التي قد طرحت العام الماضي، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 33 مليون مشاهدة.

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