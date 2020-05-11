إبنة سلافة معمار تلفت الأنظار بجمالها بأحدث ظهور لها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور للممثلة السورية ​سلافة معمار​ وابنتها ذهب التي لفتت الأنظار بجمالها وشبهها الكبير بوالدتها من حيث لون العينين ولون شعرها الاشقر وملامحها، وكأنها نسخة مصغرة عن سلافة الا ان البعض الاخر رأى انها ايضا تسبه والدها المخرج السوري​سيف الدين السبيعي​.

يذكر انسلافة كانت قد أعربت عن إستيائها وغضبها الشديد بسبب بوستر مسلسلها "مسافة أمان"، وجاء ذلك بعد أن نشرت الشركة المنتجة للعمل صورة البوستر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وظهرت فيها سلافة صغيرة الحجم الى جانب زملائها

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