خمنوا من هو هذا الطفل الجميل الذي أصبح من أشهر ممثلي سوريا؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تعود الى ممثل سوري شهير من مرحلة طفولته، وقد نالت هذه الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين أشاروا الى أن ملامحه لم تتغيّر.

هذا الطفل هو الممثل ​مكسيم خليل​، الذي أصبح من أهم ممثلي سوريا، ونجح في العديد من الأدوار التي قدّمها، في الأعمال السورية والعربية المشتركة.

ومن أعماله نذكر: "أحلام كبيرة"، "هومي هون"، "الظاهر بيبرس"، "ملوك الطوائف"، "مرايا"، "غزلان في غابة الذئاب"، "ممرات ضيقة"، "زمن الخوف"، "الحصرم الشامي"، "حكم العدالة"، "زمن العار"، "تخت شرقي"، "طالع الفضة"، "الولادة من الخاصرة"، "روبي"، "الشك"، "حلاوة الروح"، "سيرة الحب"، "غداً نلتقي"، "ليلة"، "كوما"، "صانع الأحلام"، "​أولاد آدم​".

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