أحمد مكي بصورة قبل الشهرة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أحمد مكي​ صورة قديمة له من أيام الدراسة أي قبل الشهرة، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها بشعره الكامل.

وعلّق مكي على صورته بالقول: "زمان.. أيام الدراسة".

على صعيد آخر يعود أحمد مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، وبدأ تحضيرات فيلمه الجديد ويحمل اسما مؤقتا "مفيش مشكلة" ومن المقرر أن ينطلق تصويره بعد موسم عيد الفطر المقبل، ويجري صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين فيه.

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