هيفا وهبي تُشيد بهذه الممثلة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مشهدا للممثلة المصرية ​روجينا​ من مسلسلها "​البرنس​"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واشادت هيفا بروجينا اذ وضعت قلبا لها على المشهد.

الجدير ذكره ان مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

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