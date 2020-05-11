وفاة الممثل جيري ستيلر عن عمر يناهر الـ 92 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل الأميركي بن ستيلر وفاة والده الممثل ​جيري ستيلر​ عن عمر 92 عاما. وقد حقق جيري شهرة كبيرة بمشاركته في العديد من المسلسلات الكوميدية كـ "ساينفلد" و"كينغ أوف كوينز" .

ونعى بن والده بكلمات مؤثرة :"يحزنني أن أعلن وفاة والدي جيري ستيلر". وأضاف: "كان أبا عظيما وجدا عظيما، وأكثر الأزواج إخلاصا على مدى 62 عاما. سنفتقده بشدة. أحبك يا أبي".

وكان ستيلر عضو في فرقة كوميدية في ستينيات القرن الماضي مع زوجته آن ميرا وترك بصمة وارشيفاً مهماً من الاعمال