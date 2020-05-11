راغب علامة: "من سرق الوطن لن يكون منقذا له"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ ان من سرق الوطن لن يكون منقذا له، داعيا لإستيعاد الأموال المنهوبة.

وكتب راغب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "من المستحيل على من سرق البلد ودمره أن يكون منقذاً للوطن هؤلاء السارقيين الفاسدين ليس لديهم الضمير للتفكير بالناس ولا عندهم أي شعور بالإنسانية ولا الوطنية سرقوا الاموال، وسرقاتهم كلها من عرق جبين الناس والفقراء ليست المشكلة بصغار الفاسدين بل بكبارهم أستعيدوا الأموال المنهوبة".

وقد لاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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