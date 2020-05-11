بيرين سات عن زملائها: "الأجمل في الكون"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة التركية ​بيرين سات​ عن اعجابها الشديد بمبادرات زملائها الممثلين الأتراك الذين تبرعوا بمئات آلاف الدولارات لمساعدة الفقراء في تركيا، في ظل انتشار ​فيروس كورونا​.

وقدمت بيرين الشكر لهم، واصفة اياهم بالأجمل في الكون، مشيدة ايضا بحسّهم الإنساني واعطائهم اروع صورة عن الفن التركي للعالم.

الجدير ذكره ان بيرين سات دخلت قائمة اكثر الأسماء التركية المطلوبة حول العالم، الى جانب :"انجين اكيوريك، خالد ارغينتش، جانسو ديري، بيرجوزار كوريل، كيفانش تاتليتوغ، توبا بيوكستون، بوراك اوزجيفيت، كنان اميرزالي اوغلو، و هازال كايا‬".

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