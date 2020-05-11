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وبعد أن اشتاقت معلّمة الصّف الثاني الأساسي، كيلسي بافيلكا، لتلاميذها الّذين التزموا الحجر المنزلي بعد إغلاق المدارس، قامت ببناء حاجز بلاستيكي على باب منزلها مصنوع من ستارة الحمام وبعض الأشرطة والأكياس.
وبعد أن أنهت كيلسي بناء “محطة العناق”، دعت طلابها للحصول على عناق ثمّ طلبت منهم تعقيم جانبهم من الحاجز.
وأعربت بافيلكا عن فرحتها الكبيرة بعد نجاح طريقة العناق اللافتة هذه لتعبّر فيها عن اشتياقها لتلاميذها مع حرصها على الحفاظ على صحّتهم وسلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: معلّمة أميركية تبتكر طريقة لافتة لعناق تلاميذها بواسطة ستارة الحمام جراء “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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