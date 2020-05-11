وفاة الممثل الاميركي الكوميدي الشهير “جيري ستيلر”!

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وكتب بن الذي شارك والده التمثيل في أفلام مثل (زولاندر) “يحزنني أن أعلن وفاة والدي جيري ستيلر”، مشيرا إلى أن الوفاة طبيعية.

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وأضاف “كان أبا عظيما وجدا عظيما، وأكثر الأزواج إخلاصا على مدى 62 عاما. سنفتقده بشدة. أحبك يا أبي”.

وكان ستيلر عضوا في فرقة كوميدية في ستينيات القرن الماضي مع زوجته آن ميرا، لكنه ترك بصمة في مجال الفن بعد أن تجاوز 65 عاما من العمر بدور الأب فرانك كوستانزا عصبي المزاج في المسلسل الشهير (ساينفلد).

كما كتب جيري ستيلر سيرة ذاتية بعنوان “متزوج من الضحك”، عن زواجه من رفيقة العمر ميرا، التي توفيت عام 2015.