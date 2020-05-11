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وسيستمر الموظفون بالعمل من منازلهم حتى نهاية السنة، مع العلم أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف وفقاً لتطور انتشار جائحة فيروس كورونا.
وبحسب رئيس مجلس إدارة “ألفابت” الشركة الأم لغوغل سوندار بيشاي، “سيستمر العمل عن بعد حتى الأول من حزيران على الأقل على أن تكون العودة على مراحل”، حيث تم إبلاغ موظفيه إنهم سيعملون من منزلهم على الأرجح حتى نهاية السنة.
وتعتمد شركة فيسبوك الأميركية بدورها النهج نفسه، اذ من المفترض أن تعيد فتح مكاتبها اعتباراً من السادس من تموز، مع ترك الحرية للموظفين الراغبين بمواصلة العمل من منازلهم حتى 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر “غوغل” و”فيسبوك” تمددان موعد عودة الموظفين إلى مكاتبهما حتى عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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