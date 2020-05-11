إعلامية عربية تهدد بحرق نفسها بسبب قضية تحرش

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - نشرت الإعلامية التونسية ” عربية حمادي ” مقطع فيديو لها أثارت به جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي والتي ظهرت به وهي تهدد بحرق نفسها بالبنزين في شارع الحبيب بورقيبة في تونس .

وذلك في حال إن لم ينصفها القضاء على خلفية قضية التحرش التي رفعتها ضد رجل الأعمال سليم شيبوب .

وقالت عربية حمادي في مقطع الفيديو : ” أقسم بجلالة الله وبحق هالأيام الفضيلة والقرآن حقي باخده لو هكون شرارة النار في تونس .. إنتوا معتقدين إن لحمي رخيص ” .

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وأكدت على أنها ستنشر كل ما لديها من معلومات في القنوات الأجنبية إن رأت تلاعبا بمسار القضية التي قالت إنها قد تخسرها بسبب نفوذ شيبوب التي اتهمته ب ” هتك عرضها ” .

وتابعت : ” عليا وعلى أعدائي أنا مشيت للقضاء وللمحكمة “.. كما طلبت من كل الإعلاميين والفنانين العرب مناصرة قضيتها .

وكانت عربية حمادي قد رفعت قضية ضد سليم شيبوب بتهمة التحرش بها عبر رسائل إلكترونية وإرسال صورا حميمة ورسائل صوتية لها والتي قدمتها لقاضي التحقيق .