فن ومشاهير

إعلامية عربية تهدد بحرق نفسها بسبب قضية تحرش

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - نشرت الإعلامية التونسية ” عربية حمادي ” مقطع فيديو لها أثارت به جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي والتي ظهرت به وهي تهدد بحرق نفسها بالبنزين في شارع الحبيب بورقيبة في تونس .

وذلك في حال إن لم ينصفها القضاء على خلفية قضية التي رفعتها ضد رجل الأعمال سليم شيبوب .

وقالت عربية حمادي في مقطع الفيديو : ” أقسم بجلالة الله وبحق هالأيام الفضيلة والقرآن حقي باخده لو هكون شرارة النار في تونس .. إنتوا معتقدين إن لحمي رخيص ” .

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وأكدت على أنها ستنشر كل ما لديها من معلومات في القنوات الأجنبية إن رأت تلاعبا بمسار القضية التي قالت إنها قد تخسرها بسبب نفوذ شيبوب التي اتهمته ب ” هتك عرضها ” .

وتابعت : ” عليا وعلى أعدائي أنا مشيت للقضاء وللمحكمة “.. كما طلبت من كل الإعلاميين والفنانين العرب مناصرة قضيتها .

وكانت عربية حمادي قد رفعت قضية ضد سليم شيبوب بتهمة التحرش بها عبر رسائل إلكترونية وإرسال صورا حميمة ورسائل صوتية لها والتي قدمتها لقاضي التحقيق .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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