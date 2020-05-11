“عاجل-الموت يفجع الفنانة “نجوي إبراهيم

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق11/5/2020 الأستاذ محمد إبراهيم شقيق الإعلامية المصرية “نجوى إبراهيم”، وسيطرت حالة من الحزن الشديد علي الإعلامية الكبيرة بسبب الموت المفاجئ لشقيقها الوحيد.

يُذكر عن الفنانة نجوي إبراهيم، أنها بدأت كمذيعة في التليفزيون العربي بالقاهرة عام 1965، وكانت متزوجة من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني الشهير غسان كنفاني.ومنذ البداية أولت العمل الإعلامي التليفزيوني كثيراً من الإهتمام، حيث عملت في التليفزيون المصري وفي التليفزيون العربي، وقدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها: “6/6″، “صباح الخير يا مصر”، “اخترنا لك” و”فكر ثواني واكسب دقايق” الذي استمر ونال نجاحا لأكثر من خمس سنوات علي التوالى.

وتُعد أهم الأعمال التى قدمتها للتليفزيون، هما برنامجي “صباح الخير” و”مساء الخير” اللذان قدمتهما مع “بقلظ” ولذلك يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات بإسم “ماما نجوى”.

وفي عام 1998 تولت رئاسة قناة النيل للاسرة والطفل، ثم عملت لاحقاً في قناة دريم كما رفضت عرضا من قناة روتانا للعمل بدلا من هالة سرحان ومن برامجها الشهيرة “فرح كليب” و”الحياة”، وتعمل حالياً في برنامج “بيت العائلة” على قناة النهار.

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أما عن الأعمال الدرامية والسينمائية، فقدمت نجوي إبراهيم 12 فيلما سينمائيا ، حيث برزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام وكان أول أفلامها فيلم “الأرض” إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم “فجر الإسلام” للمخرج صلاح أبو سيف، ثم “العذاب فوق شفاه تبتسم” للمخرج حسن الإمام ثم فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه “حتى آخر العمر” إخراج أشرف فهمي، وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973 وفيلم “خائفة من شيء ما” إخراج يحيى العلمي و”المدمن” إخراج يوسف فرنسيس و”السادة المرتشون” إخراج على عبدالخالق.

كما قدمت عددا من المسلسلات منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو “أجمل الزهور” عام 1984 و”عواصف النساء” عام 2005 و”قيود من نار” عام 2007 ثم “أستاذ ورئيس قسم” عام 2015.