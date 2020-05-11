كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - نشرت صحيفة ” عكاظ ” السعودية عن قرار محكمة جدة الجزائية في المملكة العربية السعودية بحبس مواطن سعودي صاحب مقهى لمدة 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال . وذلك بسبب ظهوره في إعلان مسيء مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل للإعلان عن مشروبات متوافرة لديه وخالية من الكحول . حيث أدانت المحكمة صاحب المقهى وفقا لما جاء في الإعلان من عبارات مثل ” موجود الآن ‏بار في جدة ” و ” كل المشروبات هنا خالية من الكحول ” و ” راح نغير فكرتكم عن المشروبات ” .. ووصف محتويات المقهى بأنها ” نبيذ حلال ” . وأمرت المحكمة بحجب مقطع الفيديو من الموقع لتضمنه عبارات تنتهك الآداب العامة والدين .

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كانت هذه تفاصيل خبر حبس صاحب مقهى أعلن عن امتلاكه ل ” بار حلال ” في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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