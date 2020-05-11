كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - نشرت الفنانة “شيريهان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” توجهت من خلالها بالدعاء للفنانة ” نيللي كريم ” معربة عن حبها لها وإنها دائما ما تذكرها في دعائها .
فكتبت شيريهان قائلة : ” أن يُقال إسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر .. نيللى كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها وأسرتها الكريمة وأحبائها جميعا ” .
وتابعت : ” اللهم إني أحبها فيك .. احفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبدا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيريهان تتوجه بالدعاء ل ” نيللي كريم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.