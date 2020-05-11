شيريهان تتوجه بالدعاء ل ” نيللي كريم “

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - نشرت الفنانة “شيريهان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” توجهت من خلالها بالدعاء للفنانة ” نيللي كريم ” معربة عن حبها لها وإنها دائما ما تذكرها في دعائها .

فكتبت شيريهان قائلة : ” أن يُقال إسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر .. نيللى كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها وأسرتها الكريمة وأحبائها جميعا ” .

وتابعت : ” اللهم إني أحبها فيك .. احفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبدا ” .