شاهد .. فنانة كويتية ترتدي الباروكة فوق الحجاب وتثير سخرية رواد السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو للفنانة الكويتية ” انتصار الشراح ” وهي ترتدي باروكة فوق الحجاب في في مسلسلها الجديد ” سينمائيات 2020 ” .

الأمر الذي أثار سخرية رواد السوشيال ميديا وتساءل كثيرون حول سبب ارتداءها للباروكة فوق الحجاب .. فيما اعتبر آخرون أن انتصار الشراح تسير على خطى زميلتها المصرية صابرين .

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يذكر أن مسلسل سينمائيات 2020 هو مسلسل كوميدي يتحدث عن قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية ويتطرق إلى العديد من الموضوعات مثل خطر الـسوشيال ميديا والأجهزة الذكية الحديثة على الأطفال كما صرح ” نواف الشمري ” مخرج المسلسل .

ويضم العمل عددا من النجوم البارزين من بينهم انتصار الشراح وهيا الشعيبي ومحمد العجيمي ومشاري البلام وأحمد العونان وخالد العجيرب .