دولة عربية تعلن تسجيلها ” صفر ” إصابات بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين عن عدم تسجيل البلاد لأية حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي .

حيث أعلنت تونس أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي .. وسجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة .

وأشارت وزارة الصحة في تونس إلى أن 745 مصابا قد تعافوا ولم يتبق سوى 11 مصابا في المشافي .

وتستعد الحكومة التونسية لإجراء مزيدا من تخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا اليوم والتي بدأت في تخفيفها تدريجيا منذ الإسبوع الماضي .

وسوف يتم اليوم الإثنين فتح محلات بيع الملابس والمراكز التجارية ومراكز الحلاقة والتجميل .