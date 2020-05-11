كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 03:58 مساءً - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين عن عدم تسجيل البلاد لأية حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي .
حيث أعلنت تونس أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي .. وسجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة .
وأشارت وزارة الصحة في تونس إلى أن 745 مصابا قد تعافوا ولم يتبق سوى 11 مصابا في المشافي .
وتستعد الحكومة التونسية لإجراء مزيدا من تخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا اليوم والتي بدأت في تخفيفها تدريجيا منذ الإسبوع الماضي .
وسوف يتم اليوم الإثنين فتح محلات بيع الملابس والمراكز التجارية ومراكز الحلاقة والتجميل .
كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تعلن تسجيلها ” صفر ” إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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