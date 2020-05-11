وفاة شقيق الإعلامية نجوى إبراهيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم بوفاة شقيقها الوحيد محمد إبراهيم.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الإعلامية المصرية لفقدانها شقيقها الوحيد.

ونجوى إبراهيم إعلامية وفنانة مصرية، بدأت عملها كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة عام 1965، وكانت متزوجة من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني.

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أولت العمل الإعلامي التليفزيوني اهتماما أكبر فعملت في التليفزيون المصري وفي التليفزيون العربي، قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها “6/6”، “صباح الخير يا مصر”، “اخترنا لك”، و”فكر ثواني واكسب دقايق” الذي استمر ونال نجاحا لأكثر من خمس سنوات متتالية.

أهم أعمالها هما برنامجي “صباح الخير” و”مساء الخير” اللذان قدمتهما مع “بقلظ” ولذلك يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات باسم “ماما نجوى”.

وفي عام 1998 تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ثم عملت لاحقاً في قناة “دريم”، كما رفضت عرضا من قناة روتانا للعمل بدلا من هالة سرحان، ومن برامجها الشهيرة “فرح كليب” و”الحياة”، وقدمت برنامج “بيت العائلة” على قناة النهار.

قدمت في السينما 12 فيلما سينمائيا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام وكان أول أفلامها فيلم “الأرض” إخراج يوسف شاهين عام 1970، ثم فيلم “فجر الإسلام” للمخرج صلاح أبو سيف، ثم “العذاب فوق شفاه تبتسم” للمخرج حسن الإمام، ثم فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، ثم فيلم “حتى آخر العمر” إخراج أشرف فهمي، وفيلم “خائفة من شئ ما” إخراج يحيى العلمي، وفيلم “المدمن” إخراج يوسف فرنسيس، وفيلم “السادة المرتشون” إخراج علي عبد الخالق.