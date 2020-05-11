شيلبا شيتي تكشف عن موقف أصابها بالخجل بسبب زيادة وزنها بعد الحمل

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بصفتك ممثلًا، عليك دائمًا أن تبدو بمظهر جيد لسوء الحظ، لكن يبدو أن القيود التي تفرضها صناعة السينما والمشاهير تسببت في أن يلجأ بعض النجوم للوفاء بمعايير جمال غير واقعية لكي يحافظوا على اطلالتهم.

شخصًا يبدو دائما أنه يقف بعيدًا بين الحشود هي النجمة شيلبا شيتي، توصف شيلبا بأنها الممثلة التي تتمتع بمقاييس جمال قوية في جميع الأوقات، كما أنها ملهمة للصحة والتغذية الجيدة، وذلك بفضل أسلوب حياتها الصحي وشخصيتها وما تبثه من مقاطع فيديو.

ولكن عندما قررت شيتي أن تنجب طفلها الأول، زاد وزنها بشكل كبير، تقول: “زاد وزني إلى 32 كيلوغرامًا خلال فترة حملي من الناحية المثالية، اعتقدت أنني سأكتسب حوالي 15 كيلوغرامًا ولكن تضاعف وزني.

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وأوضحت خلال مقطع فيديو جديد بثته على قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، أنها تعرضت لموقف محرج بعد ولادة طفلها، حيث تغير قوامها تماما وهو أثار سخرية البعض، وتابعت “أتذكر هذه الحادثة عندما خرجت مع راج لتناول العشاء للمرة الأولى بعد ولادة فيان.

دخلنا أحد المطاعم وكانت هناك مجموعة من النساء ينظرن تجاهي سمعتهم يقولون، “هل هذه شيلبا شيتي؟ لا تزال سمينة”، وأكدت الفنانة على دور والدتها في عودتها إلى سابق عهدها من جمال وقوام ممشوق، مشيرة أنها هي التي دفعتها إلى فقدان هذه الكيلوجرامات الإضافية.