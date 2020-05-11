أول تعليق لحمو بيكا بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

انضم مطرب المهرجانات حمو بيكا، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وفي أول تعليق لحمو بيكا بعد وقوعه ضحية لمقلب رامز جلال، قام بنشر مجموعة صور من الحلقة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “من برنامج رامز مجنون رسمي.. وحسبي الله ونعم الوكيل.. حبيبي يا رامز”.

وكان رامز جلال قد قال في مقدمة حلقته عن حمو بيكا: “إحنا النهاردة معانا مطرب يدعي انه مطرب، من إفرازات السوشيال ميديا، أنا مش هسيب الفن المصري يندثر ارتاحي يا ام كلثوم في تربتك”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها حمو بيكا ضمن ضحايا رامز جلال، وذلك بسبب الشهرة التي حققها خلال العام الماضي خاصة بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية بسبب الحصول على كارنية النقابة.

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ووجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة اعتذار للموسيقار حلمي بكر، والذي انتقد صوته قبل ذلك وسقط في لجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية، قائلًا: “بعتذر يا حلمي يا بكر ولكن لن اعتزل الغناء”.

وخلال الحلقة طلب منه رامز جلال غناء “جبار”، للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وهو الأمر الذي رفضه في البداية ولكنه استجاب له بعد ذلك ليسخر رامز من صوته، ورد حمو بيكا، على سخرية رامز من صوته مؤكدًا أنه مؤديًا وليس مغنيًا.

وأصيب حمو بيكا، بحالة خوف ورعب شديدة، خلال فقرة صندوق المياة والكابوريا قائلا: “يا رامز هدومي هتتبل ومعايا فلوس هتتبل”، وهو ما دعى رامز لسؤاله عن قيمة الأموال التي معه ليرد بقوله: “5 آلاف جنيهًا”، فرد عليه بقوله” يلزموني دول”.

حمو بيكا أصيب في يديه وذلك أثناء سقوطه في بركة المياة والتي يستخدمها رامز للإيقاع بضحاياه في نهاية الحلقة واصطدمت يده بحواف البركة وظهر عليه التأثر وعدم قدرته على تحريكها حتى نهاية الحلقة، وتعد هذه أول إصابة في البرنامج خلال هذا الموسم.