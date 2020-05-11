مهرجان كان يأمل بترؤس سبايك لي لجنة التحكيم في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأمل مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي كان من المفترض أن ينطلق، الثلاثاء، بأن يترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم في عام 2021، بدلاً من دورة السنة الحالية التي ألغيت.

وقال رئيس المهرجان بيار ليسكور لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية: "سبايك لي رائع. أبلغنا بأنه مستعد لترؤس لجنة التحكيم في 2021".

وأوضح مندوب المهرجان العام، تييري فريمو، لموقع "سكرينديلي.كوم" البريطاني: "قال لنا سبايك لي إنه سيبقى على الموعد مهما حصل. ونأمل أن نتمكن من ذلك العام المقبل".

وأشار فريمو إلى أن سبايك لي كان من المفترض أن يقدم خارج إطار المسابقة الرسمية "فيلماً رائعاً أنجزه مع عملاق البث التدفقي على الإنترنت "نتفليكس" بعنوان "دا 5 بلادز".

وأضاف: "هذه المفاجأة كانت ستسجل عودة (نتفليكس) إلى السجادة الحمراء خارج إطار المسابقة الرسمية طبعاً".

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ويقيم أكبر مهرجان سينمائي في العالم علاقات معقدة مع منصة بث الأفلام بالتقنية التدفقية ولم يدرج أي فيلم من إنتاج "نتفليكس" في المسابقة الرسمية منذ 2017.

وشارك فيلمان في المسابقة عام 2017 أحدهما "أوكجا" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو الحاصل على السعفة الذهبية عام 2019 عن "باراسايت"، إلا أن مهرجان كان يحتج على عدم عرض الفيلمين في قاعات السينما.

وقال ليسكور وفريمو إن دراسة الأشكال البديلة التي قد يأخذها المهرجان هذه السنة تتواصل مع احتمال حصول تعاون مع مهرجان البندقية.

وأوضح ليسكور: "نحن متفقون على مبدأ القيام بشيء مشترك لكننا ندرس الشكل الذي يجب أن يتخذه"، فيما أكد فريمو الرغبة "في تقديم أفلام معاً".

وعلى صعيد كلفة إلغاء مهرجان كان، قدّر ليسكور الربح الفائت "بـ15 إلى 10 ملايين يورو"، لكنه أشار إلى أن "المهرجان نظم ماليته وخزينته بإقامة صندوق بقيمة 20 مليون يورو يحميه من المخاطر".