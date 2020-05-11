وفاة الممثل الأمريكي جيري ستيلر.. بطل "ساينفلد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي بن ستيلر، الإثنين، وفاة أبيه الممثل جيري ستيلر الذي لعب دور الأب في اثنين من أشهر المسلسلات الكوميدية وهما "ساينفلد" و"كينج أوف كوينز" عن عمر 92 عاماً.
وكتب بن، الذي شارك والده التمثيل في أفلام مثل "زولاندر"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يحزنني أن أعلن وفاة والدي جيري ستيلر"، مشيرا إلى أن الوفاة طبيعية.
وأضاف: "كان أباً عظيماً وجداً عظيماً، وأكثر الأزواج إخلاصاً على مدى 62 عاماً. سنفتقده بشدة. أحبك يا أبي".
وكان ستيلر عضواً في فرقة كوميدية في ستينيات القرن الماضي مع زوجته آن ميارا، لكنه ترك بصمة في مجال الفن بعد أن تجاوز 65 عاماً من العمر بدور الأب في المسلسل الشهير "ساينفلد".
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