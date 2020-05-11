ناصيف زيتون يرفع منسوب التشويق

شوّق النجم ناصيف زيتون الجمهور بعمل فني قريب يجمعه مع الشاعر عماد الاسعد، الملحن احمد بركات وتوزيع عمر صباغ.

ونشر “زيتون” عبر حسابه على انستغرام فيديو من داخل الاستديو حيث ظهر الى جانب عمر صباغ وهما يستمعان الى العمل الفني المرتقب.

وكان ناصيف زيتون قد أصدر في الفترة الاخيرة أغنية “وصلك خبر” لكن بنسختَيها الـ(acoustic). وذلك بعدما كان قد أطلقها في عام 2019. الأغنية من كلمات إيفان نسوح، ألحان سليم سلامة، توزيع عمر صباغ ومن اخراج ريشا سركيس.

نذكر أن ناصيف زيتون كان قد التزم الصمت طيلة الفترة الماضية بدءًا من الأزمات والثورات إلى فترة الحجر الصحي بسبب انتشار وباء الكورونا، وكان بعيداً عن الأضواء ليطلّ في نهار الجمعة العظيمة، ليعبّر بطريقته عن الآلام. رتّل ناصيف “اليوم علق على خشبة” وحيداً في كنيسة المخلص في وسط بيروت، ولكن مشاركاً لملايين المؤمنين، ناشراً جوّاً من التأمّل والإيمان والصلاة، الذي يحتاج إليه الناس أجمعين للخروج من هذه المحنة ودخول زمن القيامة.