خاص- بديع أيو شقرا يبدّل جلده بين جواد وباسم باحترافية

ينافس الممثل بديع أبو شقرا نفسه خلال شهر رمضان المبارك بشخصيتين ودورين مختلفين، حيث يطل بدور “جواد” في مسلسل “بالقلب” (LBCI)، وبدور “باسم” في مسلسل “بردانة أنا” (MTV).

“بالقلب” اجتماعي- تشويقي، يحكي قصة أمّ تتخلى عن إبنتها عام 1985، لتتوالى بعد ذلك الأحداث التي تحصل معظمها في الفترة الحالية. أما “بردانة أنا” مسلسل إجتماعي يضيء على المشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني وخاصة العنف الأسري.

يلعب بديع أبو شقرا شخصية رومانسية، واقعية ورزينة في “بالقلب”، بينما في “بردانة أنا” يطل بدور عنيف مضطرب، يتعاطى المخدرات ويشرب الكحول.

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ويبدو ان الجمهور أُعجب بأداء جواد الهادئ فمنحه صوته بـ 53%، فيما منح 47% لاداء باسم المعنّف المتهم بقتل زوجته وذلك في استفتاء أجراه موقع الخليج 365 عبر حسابه على ستوري.

واستطاع بديع أبو شقرا أن يفصل بين الشخصيتين على الرغم من اختلافهما وذلك بكل احترافية وأن يبدل جلده بين جواد وباسم بأداء أكثر من رائع.

مسلسل “بردانة أنا” بطولة بديع ابو شقرا، كارين رزق الله، رولا حمادة، أسعد رشدان، وسام حنا، الكو داوود، نهلة داوود وغيرهم من الممثلين، ومن كتابة كلوديا مارشيليان وانتاج واخراج نديم مهنا.

مسلسل “بالقلب”، بطولة بديع أبو شقرا، سارة ابي كنعان، ستيفاني عطالله، كارمن لبس، سمارة نهرا، دوري السمراني، دارينا الجندي، وسام فارس، جان دكاش، وغيرهم من الممثلين، كتابة طارق سويد واخراج جوليان معلوف وإنتاج G8برودكشن.