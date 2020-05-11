حليمة بولند توزع عملات ذهبية احتفالا بالقرقيعان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعيد القرقيعان هذا العام بطريقة مختلفة ومميزة.

الإعلامية الكويتية نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، استعرضت خلاله كمية كبيرة من ليرات الذهب، التي قررت أن توزعها على البدون المقيمين في الكويت.

حليمة قالت، خلال الفيديو: “هذه السنة قرقيعاني ما حيكون لأهلي وأصدقائي كالعادة، بل سيكون للأسر المتعففة من إخواننا البدون، سأحطلهم مؤونة غذائية وبداخلها ليرة ذهب توصلهم إن شاء الله وتكون يا رب فرحة لهم تسعدهم”.

و”القرقيعان” هو أحد أبرز العادات الرمضانية في عدد من دول الخليج، حيث يقوم الأهالي بتوزيع الهدايا على الأطفال الذين يجوبون الشوارع، مرتدين الأزياء الشعبية، احتفالا بمرور النصف الأول من شهر رمضان.

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وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد كشفت مؤخرا عن أكثر الأشياء التي تعلمتها خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامية الكويتية قالت، في حوارها مع قناة “سكوب” الإلكترونية، إن على رأس ما تعلمته في فترة الحجر هو مهارات الطبخ، مؤكدة أنها كانت لا تعلم كيف تطهو البيض، لكنها أصبحت الآن ماهرة في طهو الطعام.

وشددت على أن الفائدة لا تقتصر فقط على الطبخ، بل تعدت إلى الجانب الديني والإحساس بالنعم، لافتة إلى أنها خلال تلك الأيام تقربت من الله وشكرته على نعمه الكثيرة التي لم تكن تشعر بقيمتها من قبل.