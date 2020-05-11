وليد سليمان: الأهلى أبكاني 3 مرات.. ولاعب بالفريق كاد أن يموت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم المصري وليد سليمان، لاعب فريق النادي الأهلي، عن جوانب كثيرة من حياته تتعلق بالقلعة الحمراء منها انتقاله للأهلي ومواعيد تجديد عقده مع النادي.

وليد قال في تصريحات تلفزيونية على قناة «أون تايم سبورت»: دخلت المستشفى متأثرا برغبتي في الانضمام للأهلي، حصلت على وعود كثيرة من مسئولي إنبي وبتروجيت بالرحيل إلى القلعة الحمراء وفي نهاية الموسم لا يحدث شيء، امتنعت عن الطعام ودخلت المستشفى.

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اللاعب أضاف، بكيت بسبب الأهلي ثلاث مرات، الأولى عندما كنت صغيرًا وكانت مباراة صعبة أمام الزمالك والأهلي فاز فبكيت مع هدف الفوز، الثانية عندما كنت في إنبي وجمهور الأهلي ناداني.. والمرة الثالثة عندما شعرت أنني لن أنتقل للأهلي، الخطيب تكلم معي وقالي لي لم نتوصل لاتفاق مع النادي واعتبر نفسك ابن النادي ولكننا لا نستطع ضمك الآن.

نجم الأهلي قال أيضا إن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق اتخذ قرارا بعدم خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 عقب إصابة هشام محمد في الحافلة قبل بداية اللقاء.. شعرت أن الإعلام في مصر لم يساندنا بعد مباراة الذهاب وسهّل الأمور للترجي قبل الإياب، هناك شعرنا بأننا في حرب وكاد هشام محمد أن يموت.

وليد تابع، منذ وصولنا للمطار شعرنا بصعوبة الأمور، وبعدها بدأت الجماهير تقذف حافلة الفريق عقب إصابة هشام محمد وقيام الطاقم الطبي بتقطيب جرح هشام، باتريس كارتيرون اتخذ قرارا بعدم خوض المباراة ولا أعرف ماذا حدث بعدها وخضنا المباراة.