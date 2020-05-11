هادي خشبة يعلق مشاركة سيد عبد الحفيظ في «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق نجم الأهلي السابق هادي خشبة، المشرف على الكرة بالنادي الأهلي، عن رأيه في ظهور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ببرنامج المقالب الشهير “رامز مجنون رسمي”.

لجنة التخطيط بالأهلي كانت قد اجتمعت مع سيد عبد الحفيظ لتؤكد تطبيق اللائحة على ظهور أفراد الجهاز الفني واللاعبين في البرامج.

هادي خشبة قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “ten” “: هناك لائحتان داخل الأهلي واحدة خاصة باللاعبين والأخرى للجهاز الفني، وبها مسألة الظهور في البرامج سواء الراديو أو التلفزيون.. شرط ظهور اللاعب هو موافقة المسئول، وإذا كان مسئول من سيظهر تكون الموافقة ممن أكبر منه في المنصب، وجزء مادي يحصل عليه النادي من ظهور اللاعب أو المسئول، وهذا ما نسير عليه منذ فترة.

Advertisements

لاعب وسط الأهلي السابق أضاف، الطبيعي من لجنة التخطيط في الأهلي أنها تحمى اللاعبين، ولا أعتقد أن هناك أي توصية برحيل سيد عبد الحفيظ، وهذا كله مجرد اجتهاد إعلامي، مدير الكرة له هيبته ومكانته داخل الفريق، لأن ذلك سيتسبب في اهتزاز صورته أمام اللاعبين، ويجب على المسئول الحفاظ على ذلك.

واختتم: أعتقد أن سيد عبد الحفيظ حصل على إذن من مسئولي الأهلي، والمعلن أنه سيذهب لبرنامج عادي وتفاجأ بما حدث، ولكن لو كان يعلم التفاصيل من البداية فكان عليه الابتعاد وعدم الظهور.

يذكر، أن سيد عبد الحفيظ سيحل ضيفًا على برنامج “رامز مجنون رسمي” خلال شهر رمضان المبارك.