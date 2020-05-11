بريانكا شوبرا تتفوق على ساني ليون

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أشار أحدث استطلاع للرأي إلى أن المشاهير الهنديات من الإناث، دائما ما يأتين في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالبحث على شبكة الإنترنت.

أصبحت بريانكا شوبرا جوناس أكثر المشاهير الهنود الذين تم البحث عنهم، حتى أنها تغلبت على ساني ليون، التي كانت باستمرار أعلى المشاهير الذين تم البحث عنهم منذ بضع سنوات.

في الوقت الذي بلغ فيه البحث عن بريانكا شوبرا 39 ألف مرة، تم البحث عن ساني ليون بعدد 31 الف مرة بين يناير وأبريل 2020، وفقًا لدراسة أجراها موقع SEMrush.

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واصل الاثنان هزيمة سلمان خان وفيرات كولي، اللذيم كانا أكثر المشاهير الذكور بحثاً بأرقام 21 و 20 الف على التوالي.

أصبحت كاترينا كايف ثالث امرأة هندية أكثر بحثًا بعدد مرات بلغ 19 ألف، في حين حصل هريثيك روشان على المركز الرابع بين المشاهير الذكور الهنود بـ 13 الف مرة.

في حديثه عن كون بريانكا هي الأكثر بحثًا، قال فرناندو أنجلو، رئيس قسم الاتصالات في شركة أبحاث SEMrush ، “أظهر بحثنا أن أكثر المشاهير الذين يتم البحث عنهم في الهند ليسوا رجالًا بل امرأة، وهي بريانكا تشوبرا.