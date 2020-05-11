بولكيت سامرات وكريتي خارباندا بطلا مشروع إنتاجي لسلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يعيش كل من النجم الهندي بولكيت سامرات Pulkit Samrat و الفنانة كريتي خارباندا Kriti Kharbanda معًا خلال فترة الحجر الصحي المفروض على دولة الهند كلها بسبب فيروس كورونا، كما يستمر الثنائي في نشر أجمل الصور ومقاطع الفيديو لبعضهما البعض.

على الرغم من دخولهما في تجربة عاطفية و تواعدوا منذ بضعة أشهر وحتى الآن، كل ذلك بفضل النجحم الكبير سلمان خان، فإنهما سيظهران مرة أخرى في مشروعهما الفني القادم.

Advertisements

وكان من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد في أبريل لكن كما يعلم الجميع بسبب تفشي الفيروس التاجي، تم تأجيل المشروع.

يدور الفيلم حول حفل زفاف هندي في لكناو. ومن المتوقع أن يم الفيلم الجديد، باستثناء بولكيت سامرات وكريتي خارباندا، سونيل غروفر وديزي شاه.

بالحديث عن دور سونيل في الفيلم، كشف سلمان عن أنه سيلعب شقيق بولكيت ولديه شخصية كوميدية في شخصيته، تم إنتاج المشروع من قبل سلمان خان بالتعاون مع راج شانداليا ككاتب السيناريو وروهيت نيار كمدير.