صور من حفل عقد قران غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بمقطع فيديو يرصد لقطات مصورة من حفل عقد قرانها من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، ولذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

غادة عبدالرازق علقت على الفيديو قائلة: “دينا صممت تعمل زفة في موقع تصوير مسلسل “سلطانة المعز”، وظهر خلالها غادة عبدالرازق برفقة زوجها والذي يأتي في الترتيب رقم 12 في حياتها.

وكانت غادة عبدالرازق، قد فاجأت جمهورها بإعلان بإعلان عقد قرانها على هيثم زينتا، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، على أن يكون حفل الزفاف بعد عيد الفطر.

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وكشفت غادة في تصريحات صحفية، أنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل، على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، ومن المقرر أن يكون شهر العسل في الجونة.

كما كشفت أنها كانت قد انقطعت عن التواصل مع زنيتا بعد تصوير مسلسلهما “حكاية حياة”، ليعاودا الحديث منذ عام تقريبا، واتفقا على الزواج مؤخرا وتم عقد القران، وشهد عليه المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم.

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قد تعاونت مع مدير التصوير هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة”، والذي عُرض في رمضان 2013، وخرجت الشائعات وقتها تفيد بارتباطهما، لكن غادة نفت ذلك.

يذكر أن الفنانة المصرية غادة عبدالرازق قد قالت في تصريح سابق أنها تزوجت 11 مرة، وأضافت مازحة: ” لما عملت مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” كنت متزوجة بالفعل 4 أو 5 مرات، وبعد المسلسل كملت الباقي ليصبحوا 10 أو 11 مرة”.