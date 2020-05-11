كيف استفادت سوناكشي سينها من الحجر الصحي؟

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
لاجدال في أن الوقت المضاف إلى رصيدنا والذي منحنا إياه الحظر المفروض على الحركة والتنقلات بسبب جائحة كورونا؛ جعل العديد من الأشخاص يتوقفون ويدركون قيمة الحياة.
في هذا الإطار، تقول الممثلة الهندية سوناكشي سينها، التي تمضي الوقت مع عائلتها، إنها لا تحمل أي ضغينة لتلك الجائحة العالمية القاتلة، لا تشتكي من ظروف الحياة أثناء الحجر الصحي.
قالت سوناكشي في مقابلة أوردتها مجلة “فيلمفير”: “لا يجب علينا أن نشكو لأننا أكثر حظًا من العديد من الأشخاص الآخرين، إلى جانب ذلك، عندما لا أعمل، أعزل نفسي على أي حال في المنزل، وأستيقظ متأخراً، وأتابع الأفلام والرسومات، لقد شاهدت أفلام حائزة على جائزة الأوسكار، والعديد من الأفلام لتوم هانكس في الأسابيع القليلة الماضية”.
كما أتاح العزل الذي تمارسه في مداومتها على تعاطي التمرينات الرياضية. وبنفس الطريقة قالت، “يجب أن نبقى عاقلين في هذا الوقت، أجد الراحة في الطعام، لذلك لا تقلق بشأن التمارين بعد الآن، أنا آكل ما أريد، ولكن في نفس الوقت، أجعل جسدي يتحرك”.
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