صورة لمنى فاروق بفستان الزفاف تثير الجدل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نُشر مؤخرًا صورة للفنانة المصرية منى فاروق، بفستان الزفاف، برفقة الفنان محمد عز، أثارت الكثير من الشائعات حول ارتباطهما.

واضطر الفنان محمد عز، للخروج للرد على هذه الشائعات بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلًا: “شائعة طبعا أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا”.

وتعود الصورة المنتشرة إلى كواليس مشهد الحلم في مسلسل “الأب الروحي”الجزء الثاني، والذي عرض في عام 2018.

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وشارك محمد عز، مؤخرا في مسلسل “الاختيار”، ومن المقرر أن يظهر في الحلقات الأخيرة، والمسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.‎

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح ‏عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يذكر أن الممثل محمد عز تعاقد مع شركة “مزيكا” للإنتاج الفني لتتولى تسويق أعماله الغنائية الجديدة‎.‎

وتم التعاقد بين محمد عز وهشام الجزار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “مزيكا”، للتعاون مع “مزيكا” لتتولى التسويق ‏الإلكتروني لأعماله الغنائية في الفترة المقبلة، وتم ذلك في حضور كل من مينا نور مدير أعمال محمد عز وأحمد سحاب مدير الميديا ‏بشركة “مزيكا”.‎