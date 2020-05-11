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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري صبري فواز، سبب عدم حبه لمواطنه الفنان محمد صبحي، والأسباب التي دفعته لهذا الموقف.
صبري فواز، قال خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “لا أحب محمد صبحي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، كما أرفض أن أجتمع معه في أي عمل فني وأنا حر في إحساسي”.
وأضاف: “بحترمه كمخرج مسرحي، لكن طريقة شغله مابتريحنيش، شوفت منه شغل وتصرفات خلتني محبوش والكلام ده شفته بنفسي ومن الزملا اللي اشتغلوا معاه”.
وعن اتهامه بتشويه رجال الدين في المسلسلات التي قدمها، قال: “نحن لا نشوه رجال الدين، لكن طول عمري ضد الإخوان لأنهم مجموعة من الكذبة الإرهابيين وكلامهم لا يؤخذ بعين الاعتبار، ويجب مواجهتهم من خلال المواجهات العسكرية من الجيش، وتغيير التربة التي سمموها”.
وتابع: “في عز ما كانوا حاسين بالانتصار، كنت واقف في البرلمان في لجنة الدستور مسحتهم على الهواء، ولما النقيب بتاعنا زار المرشد، عملنا بيانًا صحفيًا في مجلس الإدارة وقولنا إنها زيارة شخصية”.
وعن رأيه في هيفاء وهبي، قال فواز: “اتعلمت التمثيل واتطورت، واشتغلنا في دكان شحاتة ولسه في مسلسل (أسود فاتح) قريب، وجملة جمل يا عم الحاج تنطبق على رانيا يوسف لأني بحب الخمري”.
كانت هذه تفاصيل خبر صبري فواز: لا أحب محمد صبحي شخصيًا ومهنيًا.. وهيفاء وهبي تطورت في التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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