إصابة حمو بيكا بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا، للإصابة بعد وقوعه ضحية لمقلب الفنان المصري رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يذاع عبر فضائية MBC مصر.

حمو بيكا، أصيب في يديه وذلك أثناء سقوطه في بركة المياة والتي يستخدمها رامز للإيقاع بضحاياه في نهاية الحلقة واصطدمت يده بحواف البركة وظهر عليه التأثر وعدم قدرته على تحريكها حتى نهاية الحلقة، وتعد هذه أول إصابة في البرنامج خلال هذا الموسم.

ورد حمو بيكا، على سؤال رامز جلال، عن الذهب الذي ظهر به خلال الحلقة وعلاقته بخطيبته مؤكدًا أنه خاص به، قائلًا: “الذهب بتاعي وليس له علاقة بخطيبتي”، كما أوضح أنه احتفل بخطبته وليس بزواجه.

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وظهر حمو بيكا في الحلقة وهو يرتدي أكثر من سلسال ذهبي وكذلك خواتم وانسيال في يده وهو الأمر الذي اضطر رامز لسؤال عنه.

وكان حمو بيكا، قد احتفل بخطبته في الأشهر القليلة الماضية، وأثار حالة جدل كبيرة بسبب كمية الذهب الذي يرتديه، وكذلك الدبلة الذهب التي ارتداها في حفل خطبته، والتي اعتقد البعض أنها تعود لخطيبته قبل أن يخرج ويوضح أنها خاصة به وليست لخطيبته.

ويستعين رامز جلال، بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضيوف برنامجه وكانت الحلقات الماضية قد شهدت وقوع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضحية لمقلب رامز جلال.