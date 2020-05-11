متابعة بتجــــــــرد: قالت النجمة اللبنانية مايا دياب في تصريحات صحفية لها، أنها تستعد لتصوير أغنية جديدة. وأكدت أنها ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها.
وكشفت مايا دياب عن أنها تواصل العمل على ألبومها الجديد الذي تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضافت أنها تبحث حاليًا مع فريق عملها حول ما إذا كانت ستطرح الأغنية سنغل أو الألبوم الكامل.
وكانت مايا دياب قد طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.
أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تواصل نشاطها الفني رغم كورونا.. وهذا ما كشفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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