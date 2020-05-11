لجين عمران تثير الغضب بترويجها لمرحاض مضيء من داخل الحمام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران ضجة كبيرة وحالة من الجدل بسبب نشرها مقاطع فيديو مصورة من داخل حمامها.

وظهرت لجين وهي تدعو أشقاءها بمن فيهم الفنانة أسيل عمران لدخول الحمام من أجل مفاجأة مميزة.

وعند دخولهم، كشفت لهم الإعلامية السعودية أن المرحاض يضيء في الظلام، وعلقت أن هذا الأمر مفيد في المنزل الذي يوجد به أطفال بشكل خاص الذين يستيقظون لاستخدام الحمام في الليل.

ولم تنس عمران أن تضيف اسم الموقع أو الصفحة التي تحمل اسم الشركة التي صممت المرحاض.

ويبدو أن الفيديو أغضب شريحة واسعة من الجمهور المتابع للجين، حيث رأى الأغلب أن الإعلامية السعودية ومن أجل مبلغ من النمال باتت تروج لإعلان لا يروق بمكانتها وصورتها وشخصيتها.

وأشار آخرون إلى أن لجين اخطأت بنشر الفيديو بوقت يعيش فيه العالم العديد من المشاكل والأوضاع الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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فيما وصف البعض الإعلان بالسخيف، متسائلين كيف سمحت عمران لنفسها بأن تروج لمنتج داخل الحمام؟ وأن الأمر لم يتوقف عندها بل أنها أشركت عائلتها بالكامل.

من ناحيتها لم تعلق لجين على الهجوم وفضلت التزام الصمت حتى هذه اللحظة.

وعلى صعيد مختلف، كانت لجين عمران كشفت في وقت سابق أنها أزالت الفيلر من وجهها وأن هذا ما تسبب في تغيير بشكلها بشكل كبير، وكشفت أنها ندمت على إجرائها هذه العمليات في وقت سابق.

وكانت لجين قد انتقدت برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال وقالت: "ما أحد يقنعني أن الأشخاص هدول يعرفون.. يعني هذا لاعب كرة لا ممثل ولا شي.. والله عيب"، واصفة إياه بأنه يتسبب بإذلال وإهانة الضيف وذلك بعد عرض الحلقة التي ظهر فيها اللاعب التونسي علي معلولي.

وعلى الصعيد الشخصي، انتشرت بعض الأخبار أو الشائعات مؤخرا، التي كشفت زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي بشكل سري، ولم تخرج الإعلامية لتنفي أو تعلق على الموضوع، فيما ظهرت إحدى صديقاتها في فيديو تم تداوله لتؤكد بطريقة غير مباشرة عن ارتباط عمران.

وحتى اللحظة لم يتم تأكيد الخبر بشكل رسمي من قبل الإعلامية التي من الواضح أنها تحرص على إلقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الجمهور والإعلام، حيث تمكنت من إبقاء ابنتها وابنها بعيدين عن الإعلام طوال سنوات حياتهما.