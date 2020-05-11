شكرا لقرائتكم طفل يلعب مع ممرضة.. هكذا حيّا بانكسي الطواقم الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عُرض عمل جديد لفنان "الغرافيتي" البريطاني بانكسي في مستشفى كتحية للطواقم الطبية التي تحارب فيروس كورونا المستجد في ثاني أكثر الدول تأثراً بهذا الوباء في العالم.

وأهدى الفنان الشهير والمجهول في آن واحد هذا العمل لجهاز الصحة الوطني في بريطانيا.

كذلك، نشر الفنان صورة للعمل عبر "إنستغرام"، وهو يظهر صبياً يرتدي سروالاً بحمالات يلعب مع دمية على شكل ممرضة تضع مشلح بطل خارق.

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وتأتي بقعة الألوان الوحيدة في العمل الفني هذا، الذي يحمل اسم "غايم تشينجر"، من الصليب الأحمر المرسوم على بزة الممرضة، فيما يظهر سوبرمان وباتمان مهملين في سلة إلى جانب الصبي.

وكتب الفنان في رسالة إلى الطواقم العاملة في المستشفيات: "شكراً لكل ما تقومون به. آمل بأن يضفي هذا العمل بعض النور على المكان مع أنه بالأسود والأبيض فقط".

وقد عُلق العمل على جدار ممر في مستشفى ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا على أن يُعرض بشكل علني ما أن ترفع إجراءات العزل، على ما قالت ناطقة باسم بانكسي.

وسيطرح العمل لاحقاً للبيع في مزاد لجمع التبرعات لجمعيات خيرية مرتبطة بنظام الصحة الوطني في بريطانيا. وقد حققت أعمال سابقة للفنان ملايين الدولارات في مزادات علنية.