وفاة الممثل الأمريكي جيري ستيلر عن عمر يناهز 92 عاما

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الممثل الأميركي بن ستيلر، عن وفاة والده الممثل جيري ستيلر، عن عمر يناهز 92 عاماً.
وكتب بن تغريدة في وقت مبكر الاثنين جاء فيها: “أبلغكم وأنا أشعر بالحزن بوفاة والدي جيري ستيلر لأسباب طبيعية”.
وأضاف: “والدي كان أباً وجداً رائعاً، وزوجاً مخلصا لـ”آن” لنحو 62 عاما”. ويشتهر جيري بدوره في مسلسلي “ساينفيلد” و”ذا كينغ أوف كينغز”.
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