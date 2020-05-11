أميرة محمد غاضبة وتفكر بإعتزال الدراما

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أعربت الممثلة البحرينية أميرة محمد، عن غضبها من مخرج مسلسل "ضرب الرمل" ماجد الربيعان، بسبب تأخير اسمها في "مقدمة" العمل، وتقديم ممثلة غير معروفة عليها.

وقالت أميرة محمد، في تصريحات عبر برنامج "سراي"، الذي يعرض على قناة "atv"، إنها تعرضت للظلم، وإن هناك فنانين وضعت أسماؤهم قبلها في التتر رغم تاريخها الفني الأكبر.

وأشارت إلى أنها لم تكن حريصة على وضع اسمها في التتر طوال مشوارها قبل 25 عاما، لكنها وجدت خلال السنوات الأخيرة فنانين مبتدئين يسبقون اسمها في التترات.

وأوضحت أنها "منذ بداية رمضان لم تكن راضية عن العمل، وأن المشاهدين لا ينتبهون غالباً لما يعرض في مقدمة العرض، وأن حقها الأدبي "ضائع" في الأعمال الدرامية، بسبب وضع اسم -ممثلة ما- عمر تجربتها الفنية قصير جداً، ولا يتعدى عملاً خليجياً واحداً، مقارنة مع تجربتها الفنية التي إمتدت لأكثر من 25 عاماً، قدمت خلالها أكثر من 70 مسلسلاً وأكثر من 100 مسرحية كانت كلها بطولة".

وأكدت أنها تحمل للمخرج ماجد الربيعان كل التقدير والاحترام ولكافة الممثلين، وأن الممثلة التي وضع اسمها متقدما عليها، لا تتحمل مسؤولية هذا الخطأ الذي وقع فيه الربيعان.

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وشاركت أميرة هذا العام في عملين دراميين، هما: مسلسل "كسرة ظهر" التراجيدي من بطولة عبد الله السدحان ومجموعة من نجوم الكويت، بالإضافة إلى مسلسل "ضرب الرمل" من بطولة المغني خالد عبد الرحمن، وكانت أميرة محمد قد تعودت أن تطل على مشاهديها بأدوار بطولة خلال السنوات الماضية.

من الممثلة المقصودة؟

فهل تقصدت أميرة الإشارة الى الإعلامية والممثلة اللبنانية ريتا حرب بطريقة غير مباشرة ومن دون أن تسميّها، خصوصاً وأن اسم ريتا يرد في المرتبة الثانية بشارة العمل بعد اسم الفنان خالد عبد الرحمن؟

يُذكر أنّ أحداث هذا المُسلسل الروائيّ تتناول تحوّلات المُجتمع السعوديّ على مدى أكثر من ثلاثة عقود ولغاية العصر الحالي بقالب دراميّ عصريّ، فيننقل الواقع بعمق وسلاسة من خلال حبكة دراميّة اجتماعيّة". تجدر الإشارة إلى أنّ المُسلسل مأخوذ من ثلاثيّة "ضرب الرمل" للروائيّ محمّد المزيني وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة SBC ومُنتج مُنفّذStudio 11.

