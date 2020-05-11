فن ومشاهير

مايا دياب تعلن عن حفلها المباشر الثاني عبر يوتيوب

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب


"الخليج 365" من بيروت: تحيي النجمة اللبنانية مايا دياب حفلها المباشر الثاني عبر موقع “يوتيوب” في فترة الحجر المنزلي وذلك مساء الأربعاء المقبل الموافق 13 أيار/مايو.

وأعلنت دياب عن الحفل من خلال دعوات مصوّرة على طريقة الفيديو تلقاها أصدقاؤها في الوسط الفني والإعلامي؛ وأشارت خلالها إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع أوّل حفل بتقنية Virtual Show 360 في الوطن العربي، تُقدّم خلاله باقة من أجمل أغنياتها.

وستكون مدة الحفل أطول من الحفل المباشر السابق على قناتها الخاصة على يوتيوب، وستقدم أغنيات خاصة عديدة خلال الحفل مع فرقة موسيقية والمفاجآت ستكون كثيرة من حيث الإطلالة واختيار الأغنيات .

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من الحفل الأول الذي حمل عنوان خلف الشاشة:

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