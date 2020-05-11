فيديو| يهديها للجيش والشرطة.. هاني شاكر يطرح برومو "ماسك سلاحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: طرح الفنان هاني شاكر، برومو أغنيته الجديدة "ماسك سلاحي"، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ويهديها للجيش والشرطة. وظهر الفنان الكبير وهو يغني أحدث أغانيه، وعلق: "ماسك سلاحي أغنية جديدة غدا، على قناتي الخاصة بموقع يوتيوب". وكان هاني شاكر، قد طرح أغنية بعنوان "جيش مصر الأبيض"، دعما للأطباء والقطاع الطبي في مصر، الذي يواجه أزمة فيروس كورونا المستجد، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع ياسر ماجد.

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