نقيب الممثلين يصدر بيانا بشأن أزمة غادة عبدالرازق وطارق الشناوي.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بيانا حول أزمة الفنانة غادة عبدالرازق والناقد طارق الشناوي، بعدما اتهمت "غادة" الشناوي بتلقى أموالا مقابل مقابل الإشادة بالأعمال الفنية أو مهاجمتها.

وجاء في البيان: "السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تحية طيبة وبعد، ردا على خطابكم بشأن ما جاء في خطاب الناقد الكبير طارق الشناوي أحيط سيادتكم علما بأن أعضاء نقابة المهن التمثيلية يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق التي لم تصرح أبدا بمثل هذا التصريح".

وتابع: "لا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدا، خاصة وأن مسلسل حكاية حياة شهد نجاحا كبيرا كأحد أهم المسلسلات التي قدمتها الفنانة غادة عبدالرزاق".

واستكمل البيان: "في النهاية نؤكد لسيادتكم كامل احترامنا وتقديرنا للنقاد فلهم شعبة هامة من شعب نقابة المهن التمثيلية، ولا يغيب عنا دورهم الرئيسي في تقييم العملية الفنية سواء من أعضاء نقابتنا أو من أعضاء النقابات العريقة مثل نقابة الصحفيين خاصة النقاد أصحاب الخبرة العريضة أمثال الأستاذ طارق الشناوي".

بينما قال الناقد الكبير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن بيان نقابة الممثلين جعلت الموضوع كله "نقطة ومن أول السطر"، لأنه في النهاية "مش غاوي دعاوي".

وأضاف: "فيه محامين اتصلوا بيا وقالولي إن ده سب وقذف وفيه تعويض، لكن أنا ماحبش أضيع وقت القضاء المصري اللي أكيد متخم بقضايا أهم من كدة، وأنا لا في حاجة إن يتردد اسمي في قضية ضد فنان أو فنانة طالما انتهى الموضوع عند هذ الحد".

وأشار إلى أنه ملتزم بأن الأجهزة الأمنية التي تقدم لها بالشكوى وهي المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، فهذه الأجهزة قامت بدورها وعليه أن يحترم هذا الدور، والأمر لا يوجد به "مزايدة" أو أن يتطور ليذهب للنائب العام.

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قد شاركت عبر إنستجرام، منشورا تتهم فيه الناقد طارق الشناوي بأخذ رشاوي للإشادة بالأعمال الفنية أو مهاجمتها، وهو ما دفع "الشناوي" لتقديم شكوى ضدها، لتظهر في أحد البرامج وتقول إن أحد المسؤولين عن إدارة حساباتها على السوشيال ميديا تسبب في هذا الخطأ، كما أنها حذفت المنشور وأوضحت أنه خطأ غير مقصود.