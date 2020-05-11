سيرين عبدالنور تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت "سيرين" في الصور بعباءة سوداء أنيقة، وعلقت: "هالمرة حبيت أطلع بلوك عربي بمناسبة رمضان هذا الشهر الكريم".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مسلسل "الديفا" الذي عرض على شاشة (إم بي سي) منذ أشهر، وشاركها البطولة المطربة الشعبية بوسي.
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