تراند اليوم : "عثمان بن أرطغرل" يثير الجدل بصورة مع زوجته على السرير



تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم التركي بوراك أوزجفيت بطل مسلسل " المؤسس عثمان" الذي يقوم فيه بدور الغازي عثمان بن أرطغرل، والذي يحظى بشعبية كبيرة ومشاهدات مليونية في عشرات البلدان حول العالم، مع زوجته النجمة فهرية أفجان وابنهما الصغير كاران، وهما نائمين على السرير.

ونالت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشروها بشكل واسع فيما بينهما، على الرغم من أن النجمين لم ينشراها على صفحتهما، إلا أنها صورة قديمة حيث بدا فيها نجلهما أصغر مما أصبح عليه الآن.

وظهر "عثمان بن أرطغرل" نائمًا وكذلك زوجته بينما كان طفلهما يداعب والدته بيده.

وكان "بوراك" نشر صورة مؤخرًا لنجله "كاران"، والتي أظهرت أنه كبر كثيراً خلال الأسابيع الماضية حيث تظهر ملامحه بوضوح، ليتفاعل الجمهور بقوة مع ظهوره الأول، حيث أكد الكثيرون أن عينيه وحاجبيه نسخة عن والده النجم التركي حتى نظرة عينيه نسخة طبق الأصل من أبيه.

وكانت فهرية قد أنجبت ابنها الوحيد كاران في المستشفى الأميركي في اسطنبول، وحصلت بعدها على عطلة طويلة وابتعدت عن العمل الفني لرعاية مولودها، برغم ظهورها في بعض الحملات الدعائية.

وكان "المؤسس عثمان" قد توقف لمدة أسبوعين، ما أثار قلقا لدى محبيه، بأنه ربما يتم التوقف عن بثه إلى أجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه عاد للتصوير والبث مرة أخرى منذ أسبوعين، حيث يتم إذاعة حلقة كل أسبوع.



