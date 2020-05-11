تراند اليوم : غضب بعد ظهور فنان مصري شهير في عمل فني مع مايا خليفة (فيديو)



أثار ظهور فنان مصري شهير، في عمل فني مع الأمريكية من أصل لبناني مايا خليفة، موجة غضب وانتقاد للفنان المصري.

وأظهر تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي "رامي - RAMY" الذي يشارك فيه الفنان المصري عمرو واكد، ضجة وحالة من الجدل داخل مصر، لمشاركة مايا خليفة ممثلة الأفلام الإباحية في بطولة المسلسل.

وظهر عمرو واكد في تريلر المسلسل وهو في السرير حيث يدور المسلسل حول أحوال العرب المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وقد هاجمه ناشطون مؤكدين أنه يشوه صورة العرب والمسلمين في أمريكا ويصورهم شهوانيين ويبحثون عن المتع الجنسية والربح السريع بأي وسيلة .

كانت قد اشتهرت مايا خليفة كممثلة أفلام إباحية، ثم اتجهت لتقديم البرامج الرياضية، والمشاركة في الأعمال الدرامية، بعد اعتزال الإباحية.

وهاجم نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان عمرو واكد، في الوقت الذي دافع البعض عنه مشيرين إلى أنه ليس معنى أن يشارك في عمل فني مع مايا خليفة بأنه راض عما تقوم به، خاصة أنه فرد في مجموعة عمل فنية.





