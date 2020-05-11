شاهد.. محمد عادل يشترى فيلا لسهر الصايغ في حب عمري

اشترى ياسر "محمد عادل" فيلا مخصوص لسارة "سهر الصايغ"، وعندما ذهبا إلى الفيلا طلب منها الزواج إلا أنها صدمت من طلبه، وأمرته بأن يعود بها إلى منزلها. جاء ذلك عبر صفحة روتانا دراما بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. التواصل الاجتماعي فيس بوك. وشهدت الحلقة السابعة عشرة مسلسل حب عمري، نزاعا قضائيا في المحكمة بين مريم "هاجر الشرنوبي"، وزوجها الدكتور وسيم "تامر فرج"، بعدما رفعت عليه قضية خلع. عليه قضية خلع. Advertisements يذكر أن مسلسل حب عمري من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة كل من هيثم شاكر، ديانا هشام، تامر فرج، محمد مهران، محمد عادل، منة فضالي، حمادة بركات، مي القاضي، سامح الصريطي، سهر الصايغ، أماني كمال، حنان سليمان، أحمد كرارة.

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