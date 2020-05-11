حنان أبوالضياء تكتب: مشهيات الدراما الاعتيادية فى «خيانة عهد»

فى عالم الدراما الاجتماعية هناك أعمال تستدعى طرح الأسئلة ومحاولة إيجاد الإجابة لها مثل «عصفور النار» و«وقال البحر»، و«عصفور الكناريا» لأسامة أنور عكاشة، والعمل الرائع «الدم والنار» لوحيد حامد، وهناك أعمال أخرى تنتج للاستمتاع بعمل اجتماعى أيا كانت مفرداتها والنكهات التى تضاف إليه مثل «خيانة عهد» الذى يعد عاملا تحتاجه الخارطة الدرامية، للمتابعة بدون أن يكون هناك خطاب درامى مطلوب من العمل تقديمه، ويصبح جاذبا للمشاهدة فى حال قيام نجم ببطولته كما حدث بالاستعانة بيسرا كنجمة يشاركها من الممثلين اعتاد عليهم الجمهور كبيومى فؤاد، ونجمة تحاول العودة من جديد «حلا شيحة» وخاصة فى ظل إطلالة تجميلية جديدة، والمسلسل بتفاصيله الجانبية يحاول التخديم على الفكرة الاساسية وهى الخيانة بين الإخوة، والتى يراها البعض غير مبررة دراميا ولا تعكس الواقع بكل معطياته، وأنا أختلف مع هذا الطرح فالخيانة بين الاخوة منذ قابيل وهابيل لا تحتاج سوى قدر من الغيرة أو الحسد لتشتعل، وبالتالى يمكن تقبل الطرح الذى قدمه السيناريو من إحساسهم بأن الأخت هى التى كانت تعيش فى عز الأب منذ الصغر بينما حرموا هم منه، دون الدخول فى جدليات عدم وجود المبررات القوية لحالة التباين بين شخصيات الإخوة، والعيب الدرامى الذى أراه فى تلك الشخصيات هو أننى أشعر أنها أنماط جامدة تتفاعل مع الاحداث المختلفة بنفس المزاج النفسى وبنفس التفكير.

وعلينا أن نتعامل مع تلك الاعمال من الدراما ذات التصاعد الافقى بان نسبة الخيال قد لا تكون فى مستوى ما يرجوه المشاهد من العمل،

فأنت أمام قماشة محدودة من البداية، وهو أقرب للأعمال التى اعتدنا عليه فى الآونة الأخيرة من المسلسلات التركية التى تظل لحلقات عدة لا تخرج من جدار أطروحة واحدة قدمها السيناريو، وبالتالى فمسلسل «خيانة عهد» يتطابق مع ما نعرفه من تلك النوعية من الاعمال، وبمعنى آخر أنك أمام واقع افتراضى، بنى لإشكاليات وتناقضات الحدوتة، لذلك عندما ينتابه حدث إنسانى مغاير لما كان هو سائد فى الاحداث كوفاة هشام ابن عهد فى الحلقة الثالثة عشرة، يصبح هذا الحدث من المشهيات الدرامية لتلك النوعية من الأعمال والتى تعيد الجمهور إلى المسلسل بقوة؛ وخاصة فى ظل أداء متفرد من يسرا وبيومى فؤاد، وإدارة جيدة وواعية من المخرج الذى اهتم بكل تفصيلة فى هذا الحدث بداية من الرتم المتزامن مع طبيعة الحدث، وصوت محمود تهامى الذى أضفى مزيدا من الشجن، والملابس البيضاء التى ارتدتها يسرا، كأسلوب إعلانى بأنها رافضة واقع موت ابنها. وفى الحقيقة أن تأسيس «اللحظة الدرامية» أعطى لتصاعد الأحداث بعد ذلك خصوصيتها، فى الاستفادة المتمكنة من التقنيات السمعية - البصرية ممزوجة بالتأثير للأشخاص وخاصة شهد وشيرين، بحساسية تعبيرية اعتمدت على مرارة الواقع، وارتطامه بعنصر المفاجأة، ليضع المشاهد متشوقا لما سينتج عن حداثة الشرط الفنى المتغير. وما سيخلقه من اللحظات الإنسانية، وما قد يحدث للشخصيات، ومدى تأويلها لاكتشاف عوالمها الداخلية وخاصة شخصية فرح. وفى الحقيقة أن السيناريست لم يعط مساحة للرسم السيكولوجى للشخصيات رغم أن هذا كان مهما للغاية؛ وإن كان أعطى لشخصية «فرح» بعد المرأة العاقر التى لا تنجب فكان محفزا آخر للانتقام من عهد؛ أما الأخ مروان فجشعه وعشقه للمال قد يبرر هو الاخر ما يفعله فى عهد، ومن مشهيات شخصية «فرح» حالة التباين بين الخارج والداخل، بحيث جمّد الغل والرغبة فى الانتقام بداخلها أى فعل أنثوى عفوى حتى مع زوجها الذى تحبه.

وأنت فى خيانة عهد تفتقد إلى روح الدراما المستعرضة التى تحتوى على خطوط درامية عديدة ومتشابكة، ورغم أن السيناريست رسم حول كل شخصية من أبطاله حكاية تخصه؛ إلا أن تلك الحكايات قدمت بأسلوب جعل المتفرج لا يهمه سوى حكاية عهد فقط؛ فلم يهتم المشاهد بأن الاخ زير نساء وأن زوجته تفعل أى شىء من أجل الفلوس، حتى عند اكتشاف الابن خيانتها لم يتم الاستفادة من هذا الاكتشاف بل مر مرور الكرام حتى منتصف الحلقات؛ وهو أمر غير منطقى.

ومن المشهيات المقدمة فى تلك الدراما حكاية قراءة عهد للفنجان والذى يتبعه دوما تعرضها لمشكلة كبيرة إلى جانب الكوابيس التى تراها؛ وخاصة كابوس ارتدائها فستان فرح بينما تتحرك عليه أياد ذات أظافر كبيرة تحاول أن تنهشها، وفى الواقع ان استخدام فكرة انها عالمة بقراءة الفنجان لم تستغل جيدا فى البناء الدرامى بدليل أنك لو حذفتها لن تخل به!

ويبقى أن يسرا فى هذا الدور لم تضيف جديدا لأعمالها التليفزيونية التى كانت بها محطات هامة؛ وأخرى للتواجد الرمضانى فمنذ رأفت الهجان كانت ليسرا علامات كما فى شخصية حياة الجوهرى، ثم أوان الورد الذى طرح جدلا كبيرا عند عرضه، وشخصية الهجامة فى أحلام عادية. وطبيبة الطب الشرعى فى بالشمع الأحمر. واكتشافها ككوميديانة فى شربات لوز. ثم كان دورها غير المتوقع فى فوق مستوى الشبهات، ثم الحساب يجمع.