محمد ثروت ضيف برنامج "خلي بالك من فيفي" على MBC مصر

في حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج الكوميدي "خلي بالك من فيفي"، تستقبل الفنانة فيفي عبده، نجم الكوميديا محمد ثروت، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام الحادية عشرةوالنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.
برنامج "خلي بالك من فيفي"، برنامج كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على إستضافة فيفي عبدهلأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.
يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.
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