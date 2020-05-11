شاهدوا كيف زفّت دينا غادة عبد الرازق وزوجها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت ​الراقصة دينا​، الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ وزوجها مدير التصوير ​هيثم زينتا​، بالإحتفال بزواجها في كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز".

ونشرت دينا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، ظهرت فيه وهي ترقص في الزفة الصغيرة، التي أُقيمت لعبد الرازق وزينتا، إحتفالاً بزواجها، وعلّقت: "من داخل تصوير سلطانة المعز، زفة العروسة القمر غادة عبد الرازق، وهيثم زنيتا، ألف مبروك ربنا يسعدكم".

يُذكر أن عبد الرازق تعاونت مع زنيتا في مسلسل "حكاية حياة"، الذي عُرض في رمضان 2013، وعقدا القران وقتها، إلا أنه حصلت بينهما بعض المشاكل، بسبب أزمتها مع المخرج المصري محمد سامي، فإنفصلا سريعاً بعدها.



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